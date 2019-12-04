На Псковской полицейские проверяют тяжелое отравление подростка психотропом

На Псковской полицейские проверяют тяжелое отравление подростка психотропом
Подростка госпитализировали в медучреждение. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Северной столицы госпитализировали подростка с отравлением психотропным веществом. Соответствующий сигнал поступил из детской больницы в полицию.

Все произошло во вторник, 3 декабря. Молодого человека направили в медучреждение из квартиры на Псковской улице. Он находился в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также выяснилось, что юноша стоит на учете в ПНД и ПДН.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в парадной. Бездомный мужчина пролежал в жилом доме двое суток.

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