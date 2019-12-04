Спасатели ликвидировали пожар на российском траулере в Норвегии

На севере Норвегии спасатели потушили огонь на борту российского рыболовецкого судна. Пожар случился в среду, 4 декабря, ранним утром в порту Ботсфьорд.

По данным экстренных служб, возгорание произошло на камбузе. Как сообщает «ТАСС», экипаж судна был эвакуирован, обошлось без пострадавших. Пожар удалось полностью потушить около 7:20 (9:20 мск).

Название траулера, на котором произошло ЧП, не приводится. Известно, что в норвежском порту стоит несколько судов компании «Мурманрыбфлот 2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о создании судна, которое будет поднимать затонувшие корабли. В предстоящем году запланировано его строительство.