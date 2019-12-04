Банда железнодорожников под Тверью грабила вагоны, их будут судить

Масштабная преступная группировка состояла из охраны поезда и бригады работников локомотива, а также нескольких сотрудник Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Злоумышленников обвиняют в хищении товаров из поезда, следовавшего через Ржев, город в Тверской области. Сегодня, 4 декабря, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух участников банды, машиниста локомотивного депо «Ржевское» Артема Егорова и жителя города Ивана Митькова.

Оба согласились сотрудничать со следствием. Как пишет ТАСС, преступная группировка орудовала в 2018 году. Воры останавливали транзитные составы и изымали товар из поездов с целью дальнейшей продажи. Всего обвинения предъявлены 40 участникам банды, 33 из них арестованы. Пятеро признали свою вину.

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