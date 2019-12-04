Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Александр Кокорин и Александр Протасовицкий (крайний справа) / Фото: скриншот с видео судебного заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в Youtube

Александр Кокорин и Александр Протасовицкий (крайний справа) / Фото: скриншот с видео судебного заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в Youtube

Футбольный тренер Александр Протасовицкий, друг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, рассказал об известном инциденте с их участием.

«Люди по-разному отдыхают. Кто-то пьет чай, а кто-то пиво или вино. Наш эпизод получился громким из-за драк. Но такой досуг для нас — исключение. Нам такое не свойственно», — рассказал он, сообщает «СЭ».

Протасовицкий также назвал произошедшее «случайной цепью событий».

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.