Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой», — рассказал главный тренер, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Он также отметил, что состояние голкипера Андрея Лунёва улучшается.

Напомним, что Малком повредил колено во время матча с «Динамо». Не обошлось без хирургического вмешательства, но на данный момент спортсмен почти в форме. Бразильского футболиста было решено прооперировать после обследования в ведущих медицинских центрах Европы и России. Операция на ноге прошла успешно в одном из медицинских центров Финляндии.

Малком перешел в состав петербургского клуба этим летом. Ранее он играл в испанской «Барселоне». В составе «Зенита» Малком успел сыграть всего в двух матчах, после чего получил травму бедра в игре с «Динамо», которая состоялась в августе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Малком, комментируя свое самочувствие в Instagram, отметил, что пришло время увеличивать нагрузку. Он считает, что уже находится у финишной прямой.