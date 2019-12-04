Малый и средний бизнес сможет выкупать помещения в дома-памятниках

Александр Рассудов - один из авторов законопроекта. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания

Александр Рассудов - один из авторов законопроекта. Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания

Представители малого и среднего бизнеса вновь получат право выкупать арендованные помещения в домах — объектах культурного наследия. Им будет предоставлено преимущество.

Соответствующий законопроект одобрили на заседании Законодательного собрания 4 декабря. Его авторами выступили депутаты Александр Рассудов и Денис Четырбок.

Приобрести помещение арендаторы смогут при условии соблюдать требования по содержанию, использованию и сохранению домов- памятников. Помимо этого, они обязаны обеспечить к ним доступ.

Разработать законопроект было решено из-за правовой неопределенности. В декабре 2019 года был создан прецедент, согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства лишились права выкупа арендуемого ими имущества в домах-памятниках. Помимо этого, появились предпосылки для оспаривания ранее заключенных договоров приватизации.

Для бюджета Петербурга такой вариант развития событий мог обернуться миллиардными тратами с учетом возврата денежных средств, полученных от приватизации, отметил Александр Рассудов.

«Траты на содержание и сохранение данных помещений в объектах культурного наследия вновь легли бы на городскую казну и горожан-налогоплательщиков», — добавил парламентарий.

Принятие постановления помогло избежать данных последствий.

Отметим, что с 10 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) направил отказы в выкупе 48 арендуемых объектов культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-торги по приватизации имущества Петербурга пополнили казну на 29 млн рублей.