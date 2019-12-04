В Петербурге пенсионерка получила компенсацию за испорченный наледью автомобиль

Прокуратура добилась выплаты компенсации в пользу пенсионерки, имущество которой пострадало от падения наледи.

Как сообщили в ведомстве, управляющая компания не обеспечила благоприятные и безопасные условия проживания граждан в обслуживаемом многоквартирном доме.

В марте 2019 года вследствие ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома № 6/17 на ул. Полозова произошло падение наледи с кровли на автомобиль пожилого человека.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. В пользу пожилой женщины взыскано 130 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 14 часов 12 февраля на Васильевском острове Петербурга обнаружились очередные жертвы чистки крыш от сосулек. Фото разбитых машин очевидцы разместили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».