Семак: у Лунева нет проблем с алкоголем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о проблемах с алкоголем у голкипера Андрея Лунева.

Семак отметил, что СМИ распространяют слухи о том, что отсутствие вратаря Лунева в воротах команды связано с дисциплинарными проблемами, в том числе и с алкоголем. Сергей Семак пояснил, что в такие истории «верится с трудом» и добавил, что не знает, откуда «растут ноги» у таких слухов, сообщает Sport24.

Главный тренер объяснил, что Лунев пропустил неделю тренировок из-за травмы. Ему дали еще время, чтобы прийти в норму. Он также отметил, что состояние Андрея Лунёва улучшается.

Летом Лунева обвинили в том, что он в пьяном состоянии ругался с представителем авиакомпании «Россия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы. Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.