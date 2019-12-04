В Петербурге вручили награды победителям математической олимпиады Эйлера

Учителей-победителей, получивших премию Законодательного собрания Петербурга, чествовали в Ротонде Мариинского дворца.

В среду, 4 декабря, состоялось вручение медалей призерам математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. Премия учреждена Законодательным собранием Северной столицей. Победивших учителей награждал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Премию вручают с 2007 года. Олимпиаду учредили ради популяризации профессии учителя математики, а также для выявления самых талантливых среди педагогов города. В этом году лауреатами стали восемь учителей, сообщают в пресс-службе ЗакСа Петербурга.