В Петербурге вручили награды победителям математической олимпиады Эйлера

В Петербурге вручили награды победителям математической олимпиады Эйлера
На церемонии также присутствовал президент Международного благотворительного фонда поддержки математики имени Леонарда Эйлера Сергей Востоков. Фото: www.assembly.spb.ru

Учителей-победителей, получивших премию Законодательного собрания Петербурга, чествовали в Ротонде Мариинского дворца.

В среду, 4 декабря, состоялось вручение медалей призерам математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. Премия учреждена Законодательным собранием Северной столицей. Победивших учителей награждал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Премию вручают с 2007 года. Олимпиаду учредили ради популяризации профессии учителя математики, а также для выявления самых талантливых среди педагогов города. В этом году лауреатами стали восемь учителей, сообщают в пресс-службе ЗакСа Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петропавловке прошла церемония награждения победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

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