Дом рядом со строящимся ЖК «Легенда» в Мурино «трещит по швам»

Жильцы многоэтажного дома неподалеку от строящегося жилкомплекса «Легенда» обеспокоены влиянием стройки. По зданию №24/2 по 2-му Муринскому проспекту расползаются нешуточные трещины.
При этом застройщики пытаются объяснить жильцам, что стройка здесь ни причем. Однако сеть широких трещин в подвале здания, появившаяся после начала строительства ЖК «Легенда» говорит об обратном. Представители девелопера встретились с главой ТСЖ Сельмирой Шимонович, чтобы вместе оценить масштабы ущерба.
Однако, находясь в подвале, строители принялись убеждать Шиманович и присутствовавших журналистов «Мойки78», что все в порядке, ведь трещина проходит не по несущей стене. Все приводимые аргументы разбивались о вариацию ответа девелоперов: «все в порядке».
В пресс-службе застройщика отмечают, что трещины появились давно, и стройка не имеет к ним отношения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты обратились к Беглову с просьбой остановить возведение многоэтажки на Лодейнопольской улице.