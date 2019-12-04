Дом рядом со строящимся ЖК «Легенда» в Мурино «трещит по швам»

Объективной информацией о характере трещин застройщик не обладает, якобы потому что жильцы не пустили представителей в подвал для оценки состояние стен. Но 27 июня в "Легенде" уверяли, что все необходимые исследования проведены. Фото: Мойка78

Объективной информацией о характере трещин застройщик не обладает, якобы потому что жильцы не пустили представителей в подвал для оценки состояние стен. Но 27 июня в "Легенде" уверяли, что все необходимые исследования проведены. Фото: Мойка78

Жильцы многоэтажного дома неподалеку от строящегося жилкомплекса «Легенда» обеспокоены влиянием стройки. По зданию №24/2 по 2-му Муринскому проспекту расползаются нешуточные трещины.

При этом застройщики пытаются объяснить жильцам, что стройка здесь ни причем. Однако сеть широких трещин в подвале здания, появившаяся после начала строительства ЖК «Легенда» говорит об обратном. Представители девелопера встретились с главой ТСЖ Сельмирой Шимонович, чтобы вместе оценить масштабы ущерба.

Однако, находясь в подвале, строители принялись убеждать Шиманович и присутствовавших журналистов «Мойки78», что все в порядке, ведь трещина проходит не по несущей стене. Все приводимые аргументы разбивались о вариацию ответа девелоперов: «все в порядке».

В пресс-службе застройщика отмечают, что трещины появились давно, и стройка не имеет к ним отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты обратились к Беглову с просьбой остановить возведение многоэтажки на Лодейнопольской улице.