На проспекте Сизова вспыхнул автобус

В Приморском районе Санкт-Петербурга на проспекте Сизова загорелся пассажирский автобус.

Инцидент произошел вечером среды, 4 декабря. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». По словам свидетелей, автобус вспыхнул около 19:40. Причина возгорания пока не установлена, однако, судя по прикрепленной видеозаписи, эпицентр огня находится в моторном отсеке транспортного средства.

Автор поста также отметил, что регулярно видит автобус в одном и том же месте. Возможно, он развозит сотрудников какого-либо предприятия. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В 20:00 огонь был ликвидирован.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о крупном пожаре на Московском шоссе в Петербурге. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Огонь тушили в течение 17 часов.