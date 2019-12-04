Своих должностей лишились пять топ-менеджеров «Магнита»

В компании намерены оптимизировать структуры управления отдельных подразделений.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщает газета «Ведомости». «Магнит» покинули пять сотрудников: директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, директор северо-западного округа Сергей Выдрин и директор уральского округа Сергей Саченко.

В компании отметили, что заранее планировали кадровые перестановки. Сейчас обязанности топ-менеджеров передали либо новым лицам, либо распределили между другими сотрудниками. Также ходят слухи о том, что «Магнит» покинет финансовый директор Елена Милинова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится первый «Магнит Опт». Предполагается, что в новом магазине установят самые низкие цены по сравнению с другими торговыми точками сети.