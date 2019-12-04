На Маршала Захарова незаметно дымилась фура

Пожарные успели потушить ее до того, как она сгорела полностью.

Все случилось вечером 4 декабря. Обо всем рассказала очевидица в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Женщина пишет, что вышла погулять по улице Маршала Захарова, когда почувствовала запах гари. Она долго не могла в чем дело, а потом поняла, что дымится фура. Никто, уверяет свидетельница, не обратил на это внимание. Даже когда она рассказала прохожим о происходящим, они отмахнулись и пошли дальше по своим делам.

Петербурженка вызвала сотрудников МЧС, которые прибыли довольно быстро и успели спасти фуру. Благодаря внимательности горожанки и оперативности спасателей никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово месиво из железа: столкнулись 6 иномарок. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но потом автомобили – точно да.