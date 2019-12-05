В Петербурге потерялись более 50 должников по алиментам

С 2016 года в Петербурге 53 должника по алиментам признаны безвестно отсутствующими. Это дает их детям право на социальную пенсию по потере кормильца.

Получать социальную пенсию могут родители и опекуны ребенка. Размер её рассчитывается индивидуально, сообщает пресс-служба УФССП России по Петербурга.

В 2019 году суды признали безвестно отсутствующими 24 человека, находящихся в исполнительным розыске более года. Всего в этом году было подано 88 заявлений от взыскателей, что в шесть раз больше, чем в 2018 году.

Рост заявлений связывают с упрощением порядка получения статуса безвестно отсутствующего.

По данным УФССП России, в Петербург в исполнительном розыске находится более 2 тыс. 600 человек. Они скрываются от судебных приставов и уклоняются от уплаты алиментов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более 1 тыс. 40 должников по алиментам привлекли к административной ответственности.