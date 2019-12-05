Депутаты Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести новый законопроект, ограничивающий работу кальянных в многоквартирных домах.

Данные поправки хотят внести в в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». За нарушение новых правил планируют ввести штрафы в 10-50 тысяч рублей.

Инициаторы проекта считают, что многоквартирные жилые дома не оборудованы защитой жилых помещений от дыма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Кировском районе злоумышленник обчистил квартиру петербурженки. Неизвестный вынес деньги украшения и часы. В доме 7 по улице Возрождения. В отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. По ее словам, неизвестный взломал стеклопакет окна и проник в ее квартиру. Заявительница отметила, что все произошло в период с 17:00 до 18:05 часов.