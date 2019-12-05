В Роскачестве рассказали, как подобрать подходящие наушники

Перед тем, как оплатить понравившиеся наушники, стоит некоторое время прослушать свой любимый трек. Фото: Pixabay

Перед тем, как оплатить понравившиеся наушники, стоит некоторое время прослушать свой любимый трек. Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать наушники и каким брендам стоит отдавать предпочтение. Они также напомнили, что устройство может стать хорошим подарком на Новый год.

Перед тем, как оплатить понравившиеся наушники, стоит некоторое время прослушать в них свой любимый трек. Такая проверка звука поможет составить мнение о качестве его передачи. Кроме того, покупатель поймет, не жмет ли ободок, не давят ли амбушюры и как в целом они держатся.

Специалисты отметили, если наушники неудобны при первом использовании, вряд ли они станут более удобными.

Сотрудники провели тестирование 32 пар проводных и беспроводных наушников. Так, первую строчку рейтинга заняли Sennheiser HD 630VB, следом оказались Sony WH-1000XM2, Apple AirPods Pro замкнули ТОП-3.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что беспроводные наушники Apple невозможно починить.