Бывшего милиционера обвинили в убийстве студентки в Петербурге в 2004 году

Бывшего милиционера обвинили в убийстве студентки в Петербурге в 2004 году
СК расследует дело об убийстве студентки в 2004 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бывшему сотруднику милиции предъявлено обвинение в убийстве 18-летней студентки на территории Петербурга в 2004 году. Годом спустя он убил еще двух девушек.

«Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, 6 августа 2004 года мужчина занимался частным извозом. В машину к нему села 18-летняя студентка. У одного из домов по улице Софьи Ковалевской он с особой жестокостью убил девушку прямо в машине. После чего с места происшествия скрылся.

Сейчас экс-милиционер отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Его признали виновным в убийстве двух жительниц Петербурга в декабре и июле 2005 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петрозаводска Антона Ипатова приговорили к лишению свободы пожизненно. Мужчина убил двух незнакомых девушек осенью 2018 года.

новости спб пожизненное заключение следственный комитет студентка убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних ...
Иномарка вылетела на тротуар у пешеходного перехода на перекрестке ...
Бывшего милиционера обвинили в убийстве студентки в Петербурге в 2004 году
Петербурженка сообщила в полицию о смертельной поножовщине, которую устроил ...
Банду криминального авторитета из 90-х судят в Петербурге
В массовом ДТП на Выборгском шоссе разбились 15 машин
В Роскачестве рассказали, как подобрать подходящие наушники
Надежность трубы, греющий 130 домов в Купчино, повысили