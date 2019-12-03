«Петрозаводский маньяк» получил пожизненный за убийство двух девушек

Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор по делу об убийстве двух девушек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова к лишению свободы пожизненно. Его обвиняют в убийстве двух незнакомых девушек осенью 2018 года.

Отбывать наказание Ипатов будет в колонии особого режима. Ему также предстоит выплатить родителям убитых по 3,2 млн рублей и компенсировать затраты на похороны одной из девушек, сообщает ТАСС.

Психических отклонений у подсудимого не выявлено. В качестве смягчающих обстоятельств суд рассматривал явку с повинной и наличие у Ипатова несовершеннолетнего ребенка и больной бабушки.

Убийство произошло в сентябре 2018 года. Суд установил, что Ипатов за сутки убил 20-летнюю студентку медколледжа и 27-летнюю девушку. В качестве орудия он использовал нож.

Незадолго до этого Ипатов напал на 15-летнего подростка, а также нанес травмы мужчине в драке.

Разбирательства привели к возбуждению еще одного уголовного дела. Как полагает следствие, двое полицейских ненадлежащим образом отреагировали на информацию о нападении на человека. В результате Ипатов остался на свободе и убил двух девушек. Полицейских обвиняют в халатности, дело передано в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство девушки. Он нанес ей не менее ста колото-резанных ран.