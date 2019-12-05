«Спартак» вступился за фаната, которого наказали за оскорбления Дзюбы

«Спартак» вступился за фаната, которого наказали за оскорбления Дзюбы
Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

Московский «Спартак» опубликовал заявление о задержаниях болельщиков клуба перед матчем с «Зенитом».

«Спартак» обеспокоен многочисленными задержаниями в Петербурге болельщиков клуба.

Клуб планирует оказать юридическую помощь фанату, которого задержали и привлекли к административной ответственности.

«Мы будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Накануне Петроградский районный суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фаната московского «Спартака» Валерия «Амиго» Бевза.

Кроме того, ему запрещено посещение спортивных мероприятий сроком на 1,5 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что он громко скандировал оскорбительнее нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.

Ранее его задержали в Москве и доставили в Петербург для дачи показаний. Бевз вину не признал.

Во время матча 18 -го тура РПЛ фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. Напомним, что 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Отметим, что «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.

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