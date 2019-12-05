Двое нетрезвых мужчин устроили погром в гостинице на Петроградской стороне

Наряд вневедомственной охраны задержал петербуржца и жителя Приозерского района Ленобласти, которые повредили имущество гостиницы, устроив погром в номере.

Двое мужчин несколько дней назад заселились в номер отеля, расположенного на Большом проспекте Петроградской стороны, сообщили в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Когда наступил день выезда, работник отеля поднялся в номер, чтобы проверить помещение и предупредить постояльцев. Оказавшись в номере, персонал отеля обнаружил, что двое нетрезвых мужчин устроили в помещении погром: разбита посуда, повреждены стулья и мини-бар, пол был залит спиртными напитками, а на стенах были следы от тушения сигарет. Сумма ущерба составила 20500 рублей, однако постояльцы отказались оплачивать счет и покинули отель.

Работая по «горячим» следам, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемых правонарушителей около кафе, расположенного неподалеку от гостиницы. Наряд вневедомственной охраны задержал мужчин, умышленно повредивших имущество отеля, а затем передал их сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бродячий енот устроил погром в московском кафе.