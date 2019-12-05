Уровень воды в Неве поднялся на метр, дамбу не закрывают

В городе на Неве спуски главной реке города на набережных подтоплены. Уровень воды в Неве поднялся на отметку выше одного метра. В настоящее время он составляет уже 101 см.

Соответствующие данные показывает сервис Дирекции комплекса защитных сооружений города. Специалисты фиксируют пороговые значения воды в Неве, Невской губе и Финском заливе.

Дамбу пока не закрывают.

Рост уровня воды связан с непогодой, налетевшей сегодня ночью на Северную столицу. Балтийское море прислало нам шторм с сильным западным ветром. При таких направлениях возникает нагонная волна, которая задерживает воду в пределах города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о падении уровня воды Неве, Карповке и Финском заливе. Обмелевшие берега петербуржцы заметили в середине прошлого месяца.