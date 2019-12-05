СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко

СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко
Кирилл Марченко. Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Кириллом Марченко.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2022 года, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Отметим, что Марченко является воспитанником тюменского «Газовика». Он перешел в СКА из «Югры» в прошлом году. В ноябре хоккеиста признали лучшим новичком КХЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

кирилл марченко ска хоккей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко
Уровень воды в Неве поднялся на метр, дамбу не закрывают
Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком
Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили
Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»
Блокадную булочную на Каменноостровском закрывают
Медведев рассказал о проведении дискотек
Петербуржец разыскивают ушастую сову