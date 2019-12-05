СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Кириллом Марченко.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2022 года, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Отметим, что Марченко является воспитанником тюменского «Газовика». Он перешел в СКА из «Югры» в прошлом году. В ноябре хоккеиста признали лучшим новичком КХЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.