У «Последнего богатыря» появится продолжение: в сети опубликовали трейлер

У &#171;Последнего богатыря&#187; появится продолжение: в сети опубликовали трейлер
Фото: Pixabay

Один из самых кассовых российских фильмов выйдет в конце декабря 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Трейлер опубликовали на YouTube-канале российского Disney. Вторая часть «Последнего богатыря» называется «Корень зла». Главный герой, москвич Иван Найденов, вместо со своими друзьями буде бороться против ведьм, напавших на Белогорье.

Напоминаем, что первый фильм вышел два года назад и очень полюбился зрителям – он стал одним из самых кассовых за всю историю российского кинематографа. Студия отметила, что выйдет также третья часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян. Вторую строчку занимает фильм Криса Коламбуса «Один дома».

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