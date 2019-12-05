В Раде два депутата подрались из-за оскорбленной женщины

Один из чиновников позволил себе материться, а другой решил ее защитить.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщают «Украинские новости». Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обратился матом к своей коллеге Ирине Верещук в общем чате фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Женщина заявила, что это неприемлемо и ее возмущает такое поведение.

Он списала такую распущенность на чувство специфическое чувство юмора. С ней согласился депутат Максим Бужанский, который решил конфликт кулаками во время заседания – в его рамках обсуждали недопустимость запуска рынка земли в Украине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уволенный за драку сотрудник СПбГУ через суд получил работу и 300 тысяч. Уволили Коровина в июне 2019 года. Причиной этого стало решение Комиссии по этике СПбГУ. Один из сотрудников подал жалобу на Коровина и сообщил, что тот избил его в рабочее время и порвал ему свитер.