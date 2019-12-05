«Новокрестовская» не станет «Зенитом»: петербуржцы против

Совсем немного не хватило голосов для того, чтобы станция получила новое название.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Опрос проводили в социальной сети «Вконтакте» – петербуржцев спросили, хотят ли они, чтобы «Новокрестовскую» назвали в честь петербургского футбольного клуба? Почти 48% людей ответили, что не против, но большая часть опрошенных просят оставить старое название. Поэтому решили оставить все как есть – Топонимическая комиссия уже вынесла итоговый вердикт.

Напоминаем, что «Зенит» сам предложил переименовать станцию у «Газпром Арены». Многие поддержали эту идею, Смольный предложил спросить мнение горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер «Зенита» отреагировал на негатив фанатов других клубов. Сергей Семак отметил, что «Зенит» не является «корпорацией зла». Он также сказал, что причиной отрицательного отношения соперников является лидирующая позиция сине-бело-голубых.