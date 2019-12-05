Стартовали продажи телевизора Samsung за $1,7 млн

Корейская компания Samsung запустила продажи трех современных телевизоров. Стоимость одной из моделей — с 292-дюймовым экраном — оценивается в $1,7 млн.

Samsung представили большие телевизоры на модульной основе еще в прошлом году, однако приобрести его стало возможно только сейчас. В основе новых моделей лежат панели MicroLED.

Известно, что компания подготовила телевизоры для покупки сразу в двух линейках: The Wall Luxury и Professional. Первые подойдут для обычных покупателей, а вторые для корпоративных клиентов.

Всего создано три модели телевизоров с частотой обновления 120 Гц и процессором Qualcomm Processor Flex. Среди них модель с 146-дюймовым экраном и разрешением 4К, вторая имеет дисплей с диагональю 219 дюймов и разрешением 6К, и последняя — 292-дюймовый экран с разрешением 8К. Самая дешевая модель имеет ценник размеров в $490 тысяч, а самая дорогая — $1,68 млн.

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