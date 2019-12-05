Google представила рейтинг главных игр и приложений на Android в этом году

Google представила рейтинг главных игр и приложений на Android в этом году
В Google Play рассказали о самых скачиваемых приложениях для Android. Фото: pixabay

В Google Play рассказали о самых скачиваемых приложениях для Android, а также о фильмах, ТВ-шоу и книгах в уходящем году.

Самым «народным» приложением назвали видеоредактор Video Editor – Glitch Video Effects, который позволяет визуально состарить ролик и наложить различные эффекты. Популярный шутер Call of Duty: Mobile взял титул лучшей игры по версии пользователей.

Аудитория цифрового магазина признала, что фильм «Мстители: Финал» является лучшим фильмом 2019 года. А лучшей книгой в этом году стала «Страшные истории для рассказа в темноте».

Звания лучшей программы удостоился видеочат Ablo, который позволяет пользователю общаться с людьми из разных стран мира, переводя их язык в режиме реального времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что составлен рейтинг самых лучших фильмов за последнее десятилетие.

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