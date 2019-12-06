В «плюс» 5 на дорогах Петербурга заметили снегоуборочную технику

В &#171;плюс&#187; 5 на дорогах Петербурга заметили снегоуборочную технику
Снегоуборочную технику заметили сегодня ночью. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Северной столицы заметили на дорогах снегоуборочную технику. Очевидцев удивило, что снег убирают в относительно теплую погоду.

Об увиденном петербуржцы рассказали сегодня, 6 декабря, в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, что на проезжей части работают несколько грузовых машин.

«За окном +5 градусов, самое время чтобы задействовать 2 трактора и один «Камаз» для уборки снега», — написал автор записи.

В комментариях к записи один из пользователей в шутку добавил, что значительно удобнее убирать снег, когда его нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП под Бокситогорском. Среди ночи на участке трассы произошло лобовое столкновение.

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