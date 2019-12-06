Медведев рассказал о неизбежности повышения пенсионного возраста

Медведев рассказал о неизбежности повышения пенсионного возраста
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказа, что решение повысить пенсионный возраст было самым трудным и необходимым. Он отметил, что повышать его никому не хотелось.

В ходе пресс-конференции, которая прошла 5 декабря, он заявил, что соответствующее решение необходимо было принять для того, чтобы экономика страны могла расти, а граждане жили в нормальных условиях.

Медведев также признался, что это решение стало одним из сложных как для него, так и для главы РФ Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как Дмитрий Медведев будет праздновать Новый год. Глава правительства РФ рассказал, что будет слушать выступление президента.

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