На трассе М-11 появится сотовая связь к 2020 году

На трассе М-11 появится сотовая связь к 2020 году
Трасса М-11. Фото: vk.com/m11_moscow

К весне 2020 года платную трассу М-11 «Нева» оснастят сотовой связью. Данная трасса соединяет Москву и Петербург.

Большая часть фундамента уже готова смонтирована, а 40% рабочих объектов готовы для размещения оборудования. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу госкомпании «Автодор».

Операторы сотой связи оборудуют вышки с января по март 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский ретейлер ООО «ТД «Интерторг», под управлением которого находятся сети SPAR и «Народная 7Я семьЯ», закроет несколько десятков магазинов до начала 2020 года. Таким образом, закрыв 37 малорентабельных магазинов, ретейлер рассчитывает спасти бизнес. Эксперты называют такое решение логичным, однако не исключают, что компания в итоге уйдет с рынка насовсем.

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