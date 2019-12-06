Затворы на дамбе прошли проверку к зимнему периоду

Сегодня, 9 декабря, на судопропускном сооружении С-1 работники дамбы проверили маневрирование затвором в приделах доковой камеры.

В пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга рассказали, что маневрирование осуществлялось из Центрального пункта управления. Данный пункт управления находится на острове Котлин.

Все системы плавучего затвора С-1 успешно прошли проверку.

Работники дамбы отметили, что на данный момент затвор полностью готов к эксплуатации зимой.

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