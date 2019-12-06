Петербург ждут необычно теплые выходные

Согретый Гольфистримом циклон продолжает влиять на Петербург. Выходные в городе обещают быть теплыми и влажными.

Плюсовая температура продержится до начала следующей недели. На выходных, 7 и 8 октября, город ждет облачная с прояснениями погода и небольшие осадки.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу Петербург накроет умеренный дождь. Температура воздуха в дневное время составит 3-5 градусов тепла.

В воскресенье похолодает на пару градусов. Днем ожидаются плюс 1 — плюс 3 градуса. Возможные небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Такая погода, как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, не характерна для местного климата.

Мороз и гололед вернутся в город во вторник и среду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодняя ночь в Петербурге обещает быть снежной и относительно теплой.