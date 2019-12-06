В Москве задержан глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов

В Москве задержан глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
Сейчас Жданова повезут Хамовнический суд. Фото: Twitter @IoannZH

Глава ФБК Иван Жданов задержан возле входа в московский офис организации. Об этом Жданов сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Задержание произошло в пятницу, 6 декабря, около 13:00. После этого директора Фонда борьбы с коррупцией доставили в ОВД Лужники, сообщает телеканал «Дождь». На Жданова составляют протокол за организацию митинга возле Мосгоризбиркома 14 июли 2019 года.

Адвокат Вячеслав Гимади, юрист ФБК и защитник Жданова, также написал в Twitter, что ему не дали проследовать вместе с задержанным. Сейчас глава ФБК ожидает транспортировки в Хамовнический суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково задержали мужчину. Выяснилось, что с июля 2019 года подозреваемый находился в федеральном розыске. Житель Владимира подозревается в ложном сообщении о готовящемся террористическом акте.

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