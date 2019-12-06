Между Москвой и Петербургом пустят дополнительные поезда

В следующем году поезда будут ездить быстрее. Фото: Baltphoto

В следующем году поезда будут ездить быстрее. Фото: Baltphoto

В новом графике РЖД на 2019-2020 годы ускорят 334 железнодорожных маршрута, появится 46 абсолютно новых и будут запущены 14 дополнительных дневных поездов.

Ожидается, что в течение ближайшего года объем движения поездов вырастет на 3%, сообщают в пресс-службе «Российских железных дорог». Согласно новому графику, число скоростных составов увеличится до 377 единиц, из них около 30% будут добираться до пункта назначения существенно быстрее.

Так, поезд из Новокузнецка в Санкт-Петербург будет прибывать на 1 час 23 минуты раньше. Кроме того, по самым популярным маршрутам запустят 46 дополнительных составов. Среди них — поезд Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкомсвязь и РЖД планируют осуществить проект по покрытию сотовой сетью всего железнодорожного пути между Петербургом и Москвой.