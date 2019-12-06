Петербурженка нашла огромного клопа среди замороженных овощей

Жительницу Петербурга шокировал огромный клоп, который находился в упаковке с замороженными овощами, купленными в супермаркете.

Как рассказала обладательница неприятного насекомого в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте», замороженную мексиканскую смесь она приобрела в одном из городских магазинов. Начав готовить, она открыла упаковку и обнаружила внутри огромного клопа.

«Производитель уже не знает как удивить искушенного потребителя. Размеры этого клопа достаточно внушительны, 1х1,5 см», — написала женщина в соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца в баре угостили пивом с тараканом. Администратор тут же постарался сгладить конфликт и предложил налить еще, но мужчине уже не хотелось – ни пить, ни есть.