Ученые из России разработали вездеходы для перевозки грузов в Арктике

Учеными из Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева были разработаны новые вездеходы. Они предназначены для перевозки грузов массой в 2-3 тонны в Арктике.
В ходе IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» руководитель проекта сообщил о данном изобретении, сообщает ТАСС.
Разработанные модели колесных и гусеничных вездеходов предназначены для доставки грузов по Арктике и Антарктиде. Особенностью данных машин является гибридная силовая установка, которая повышает эффективность работы машины при низких температурах. Вездеходы уже прошли испытания.
Массовое производство планируют создать в следующем году.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подготовил проект реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который планируют снести.