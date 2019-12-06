Ученые из России разработали вездеходы для перевозки грузов в Арктике

Ученые из России разработали вездеходы для перевозки грузов в Арктике
Серийное производство скоро запустят.Фото: pixabay

Учеными из Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева были разработаны новые вездеходы. Они предназначены для перевозки грузов массой в 2-3 тонны в Арктике.

В ходе IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» руководитель проекта сообщил о данном изобретении, сообщает ТАСС.
Разработанные модели колесных и гусеничных вездеходов предназначены для доставки грузов по Арктике и Антарктиде. Особенностью данных машин является гибридная силовая установка, которая повышает эффективность работы машины при низких температурах. Вездеходы уже прошли испытания.
Массовое производство планируют создать в следующем году.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подготовил проект реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который планируют снести.
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