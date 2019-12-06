Верховный суд РФ эвакуировали вслед за петербургскими судами

Верховный суд РФ эвакуировали вслед за петербургскими судами
Эвакуация Верховного суда РФ. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Верховный суд Российской федерации на Поварской улице в Москве эвакуируют. Здание предстоит проверить правоохранителям.

Об эвакуации Верховного суда сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. На месте замечены сотрудники полиции. Людей в целях безопасности выводят из здания.

Серия эвакуаций началась в Петербурге. Днем 6 декабря на наличие опасных предметов в городе проверяют Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Выборгский, Московский, Сестрорецкий районные и Санкт-Петербургский городской суды. Часть из них уже вернулась к работе.

«Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании. Неизвестные обещают прекратить угрозы, когда им перешлют 120 биткоинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуируют ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужная плаза».

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