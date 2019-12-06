Рассказали о необходимости единого водоканала в Ленобласти

Губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях сообщил о том, что «Леноблводоканал» должен быть построен в качестве ответа властей на шантаж частных владельцев сетей водоснабжения.

«Кончилось терпение наблюдать как год от года хозяйство ветшает без модернизации и капвложений, а в случае ЧП за все сполна расплачивался бюджет»,— рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал что на создание Водоканала в бюджет Ленинградской области было заложено 2,5 млрд рублей. 925 млн из данных денег выделят ГУПу для проведения капитального ремонта объектов водоснабжения. 490 млн также будет выделено «Леноблводоканалу» для строительства.