В ходе строительства станции «Юго-Западная» рабочие натолкнулись на огромные валуны

Наиболее сложными для извлечения огромных камней участками являются примыкающие к контуру тоннеля. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Наиболее сложными для извлечения огромных камней участками являются примыкающие к контуру тоннеля. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Метростроители, прокладывающие наклонный ход станции метро «Юго-Западная» добрались до валунной зоны, которая начинается на глубине около 20 метров.

В ночь на 6 декабря строителям пришлось доставать из земли валун диаметром 1,2 метра. Об этом рассказали в сообществе «Метрострой. История петербургского метро» «Вконтакте». По словам автора публикации, за сутки из «валунной зоны» достают от 2 до 6 камней разного размера.

Сравнительно небольшие валуны удается извлечь вручную. С масштабными камнями дело обстоит сложнее: их необходимо обрубать, чтобы получилось погрузить на скип — подъёмный, саморазгружающийся короб.

На данный момент рабочие установили в тоннеле 50 колец из 130. Ожидается, что спустя еще 10-15 колец удастся выйти на глинистый горизонт, где проблема валунов уже не грозит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между станцией метр «Шушары» и колпинским вокзалом пустят рейсовые автобусы.