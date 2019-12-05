Между метро «Шушары» и вокзалом в Колпино начнут ходить автобусы

Автобусный маршрут №330 начнет возить пассажиров от станции петербургского метрополитена «Шушары» до вокзала в Колпино, сообщили в Комитете по транспорту.

С понедельника, 9 декабря, автобусы №330 продлят свой маршрут и будут доезжать до железнодорожного вокзала в Колпино, не поворачивая на улицу Анисимова. Так, автобус двинется от остановки «Метро «Шушары» до Оборонной улицы, далее проедет по ней до Тверской, Банковского переулка, Привокзальной площади и его конечной остановкой станет «Колпино, вокзал».

Не так давно жители Петербурга начали возмущаться, что автобус ходит слишком редко. Однако, на данный момент об уменьшении интервала движения речи не идет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах почти не пользуются новой станцией метро.