В Санкт-Петербурге за 2019 год задержали больше 4 тыс нетрезвых водителей

В Санкт-Петербурге за 2019 год задержали больше 4 тыс нетрезвых водителей
ГИБДД привели статистику. Фото:pixabay.com

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что согласно статистике, жители города намного чаще водят машину в состоянии алкогольного опьянения, чем жители Ленобласти.

По данным Госавтоинспекции, в 2019 году сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге задержали 4304 водителя, а в Ленинградской области — 2894.

Мероприятия по выявлению водителей, которые в нетрезвом виде управляют авто, пройдут в городе в ночь с 6 на 7 декабря и с 20 на 21 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступники угнали автомобиль за несколько минут, в течение которых владелец оставил его припаркованным. В Санкт-Петербурге мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля марки Toyota Land Cruiser с имуществом на 9,2 млн рублей. Потерпевший рассказал, что все произошло 5 декабря. Он припарковал свою машину на Новоизмайловском проспекте.

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