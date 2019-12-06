Фанаты «Зенита» поддержат акцию болельщиков «Спартака» и уйдут с 40-й минуты матча с «Динамо»

Фанаты &#171;Зенита&#187; поддержат акцию болельщиков &#171;Спартака&#187; и уйдут с 40-й минуты матча с &#171;Динамо&#187;
Сегодняшняя игра состоится на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto

Организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона» покинет трибуны матча с московским «Динамо» на 40-й минуте в знак протеста.

Фанаты опубликовали официальное заявление «Вконтакте». В публикации говорится, что болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Тем не менее, участники организации подчеркнули, что в течение первого тайма игры с «Динамо» будут поддерживать свою команду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Спартака» также призвали зрителей покинуть трибуны матча 19-го тура РПЛ. Причиной тому стали необоснованные задержания и агрессию со стороны полицейских, которая коснулась московских болельщиков на игре «Зенита» и «Спартака».

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