Дмитрий Песков поддержал идею проведения нового фестиваля в день ВМФ в Петербурге

К президенту России Владимиру Путину и губернатору Петербурга обратились АБН с предложением рассмотреть возможность проведения в Санкт-Петербурге международного фестиваля военно-морских оркестров. Данный фестиваль предполагается провести в День День Военно-Морского Флота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал данную идею. Дмитрий Песков рассказал, что подобные фестивали имеют большую распространенность в мире, а также пользуются популярностью.

«Один из таких фестивалей — «Спасская башня», вы знаете, он ежегодно проходит в Москве у стен Кремля и пользуется феноменальным совершенно интересом зрителей», — ответил Дмитрий Песков на инициативу проведения нового фестиваля.

Предложение о проведении фестиваля в Петербурге передали в Минобороны РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина смерть бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой, поскольку она была близким человеком для российского лидера.