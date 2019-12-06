Дмитрий Песков поддержал идею проведения нового фестиваля в день ВМФ в Петербурге

Дмитрий Песков поддержал идею проведения нового фестиваля в день ВМФ в Петербурге
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

К президенту России Владимиру Путину и губернатору Петербурга обратились АБН с предложением рассмотреть возможность проведения в Санкт-Петербурге международного фестиваля военно-морских оркестров. Данный фестиваль предполагается провести в День День Военно-Морского Флота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал данную идею. Дмитрий Песков рассказал, что подобные фестивали имеют большую распространенность в мире, а также пользуются популярностью.

«Один из таких фестивалей — «Спасская башня», вы знаете, он ежегодно проходит в Москве у стен Кремля и пользуется феноменальным совершенно интересом зрителей», — ответил Дмитрий Песков на инициативу проведения нового фестиваля.

Предложение о проведении фестиваля в Петербурге передали в Минобороны РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина смерть бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой, поскольку она была близким человеком для российского лидера.

вмф дмитрий песков минобороны спб фестиваль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дмитрий Песков поддержал идею проведения нового фестиваля в день ВМФ в Петербурге
Экс-сотрудников «Росгвардии» задержали за взятки
Фанаты «Зенита» поддержат акцию болельщиков «Спартака» ...
Двух инспекторов ГИБДД в Кудрово уличили в крупной взятке
В школе в Купчино у уборщицы нашли туберкулез, а у работницы столовой ...
В Санкт-Петербурге за 2019 год задержали больше 4 тыс нетрезвых водителей
Болельщики «Зенита» покинут трибуны в знак солидарности с ...
Петербург встал в 8-балльные пробки