В Ленобласти чиновница матом призвала молодежь работать усерднее

Она считает, что молодым людям стоит понимать, что никто за них ничего делать не будет.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова выступила на региональном форуме «Доброволец. ЛО», который проходил в Гатчине. Любопытный момент ее речи попал на видео – его выложил Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Чиновница, рассуждая о молодом поколении, заявила, что ему нужно больше работать и не ждать ни от кого помощи. Извинившись за свою цензуру, она выругалась матом. Залу сквернословие не понравилось – зал неодобрительно загудел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров рассказал о значении мата. Он отметил, что мат передает суть происходящего, особенно те случаи, когда нельзя применить выражение «не очень красивыми».