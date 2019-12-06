«Зенит» разгромил «Динамо», несмотря на покинувших трибуны болельщиков

Матч завершился со счетом 3:0. Москвичи не смогли забить ни одного гола, как бы ни старались.

Встреча состоялась сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках Премье-Лиги. На поле встретились «Зенит» и «Динамо». Первый гол забил Сердар Азмун на шестой минуте игры, второй – Бранислав Иванович на 35-й минуте, а последний Артем Дзюба на 45-й минуте. До конца игры ни соперникам, ни «сине-бело-голубым» не удалось удачно атаковать ворота друг друга.

Напоминаем, что на 40-й минуте огромное количество болельщиков покинули стадион. Так они поддержали задержанных фанатов «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Спартака» призывают зрителей покинуть матчи 19-го тура РПЛ на 30-й минуте. «Фратария» отмечает, что болельщики «Спартака» столкнулись с необоснованной агрессией со стороны властей и органов правопорядка Петербурга.