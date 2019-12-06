Максим Фадеев создал свою K-pop группу, которую обвиняют в плагиате

Если раньше продюсера интересовали герлз-бенды, то теперь он занялся группой из пяти мальчиков.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Первый клип INKI опубликовали на YouTube. Участники группы – пять парней, которые очень напоминают артистов популярных K-pop коллективов. Пока никаких подробностей о них не разглашается. Спустя девять часов после выхода роликов его посмотрели более 200 тысяч раз. «Лайк» поставили 4,4 тысячи человек, а вот на отметку «не нравится» нажали 2,7 тысяч человек.

«Ну, было бы неплохо, если бы я могла разобрать что они вообще поют… А так вышли какие-то NCT с алиэкспресс»,

— пишет одна из пользовательниц.

«Вы не должны копировать, вы должны создавать что-то новое. Понимаете? Свое»,

— требует другая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фадеев едет в кругосветное путешествие без Серябкиной. Он вместе с артистами лейбла хочет не просто отдыхать, а творить.