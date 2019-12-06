Младшая сестра Бузовой угодила в больницу

Младшая сестра Бузовой угодила в больницу
Фото: https://www.instagram.com/annabuzova/

Девушка торопилась утром и сломала палец. Это – ее первый перелом.

Своей бедой Анна Бузова поделилась в Istagram-аккаунте. Девушка написала, что проснулась в половину шестого утра и ударилась ногой о дверной проем. В результате девушке пришлось обращаться к врачу, который диагностировал перелом пальца.

«С первым переломом меня! Пусть он будет первым и последним! И пусть это будет уроком — идти по квартире в 5:30 утра надо аккуратно и очень медленно…»,

— написала Анна.

После она поблагодарила подписчиков за заботу и отметила, что в больничном есть свои плюсы – у младшей Бузовой нашлось время на чтение. Непонятно, поддержала ли свою сестру Ольга – девушку уже давно не общаются тепло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова выпустила «радужный» клип о нелегкой женской судьбе. Трек записан в стиле 90-х и рассказывает об одиноких девушках, которым не с кем танцевать на дискотеках, поскольку «любят ребята других ребят».

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