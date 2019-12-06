Эксперты назвали города, в которых туристов больше, чем местных

Эксперты назвали города, в которых туристов больше, чем местных
Фото: pixabay

Первое место занимает Майами – на сто горожан приходится более 1,6 тысяч туристов.

Об этом стало известно 6 декабря. Обо всем сообщает Daily Mail. Второе место эксперты отдали Лас-Вегасу, который манит огромное количество приезжих – на 100 местных жителей приезжает 993 туриста. Третье место досталось Дубаю — 588 туристов на 100 местных. Примерно также обстоят дела в Дублине, Гонконге, Сан-Франциско, Вене, Сингапуре и Вашингтоне.

К слову, по официальным данным, в Санкт-Петербурге проживают более 5,3 миллионов человек, а за год Северную столицу посетят примерно 9 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц. В Петербурге уже завершают строительство еще одного ретро-трамвая, а в следующем году построят третий вагон.

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