Эксперты назвали города, в которых туристов больше, чем местных

Первое место занимает Майами – на сто горожан приходится более 1,6 тысяч туристов.

Об этом стало известно 6 декабря. Обо всем сообщает Daily Mail. Второе место эксперты отдали Лас-Вегасу, который манит огромное количество приезжих – на 100 местных жителей приезжает 993 туриста. Третье место досталось Дубаю — 588 туристов на 100 местных. Примерно также обстоят дела в Дублине, Гонконге, Сан-Франциско, Вене, Сингапуре и Вашингтоне.

К слову, по официальным данным, в Санкт-Петербурге проживают более 5,3 миллионов человек, а за год Северную столицу посетят примерно 9 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристический ретро-трамвай в Петербурге перевез более 3 тыс. пассажиров за месяц. В Петербурге уже завершают строительство еще одного ретро-трамвая, а в следующем году построят третий вагон.