Ученые сообщили о новой причине возникновения рака

Международная группа ученых обнаружила новую причину возникновения онкологических заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Cancer.

В исследовании говорится, что некодирующая последовательность белков ДНК или так называемая «мусорная ДНК», влияет на экспрессии онкогены и гены-супрессоры опухолей, которые провоцируют развитие раковых заболеваний.

Новые научные изыскание позволят усовершенствовать методы генетического сканирования на определение риска развития рака.

Ранее лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал рассказал об истинных причинах возникновения рака. Он сказал, что основными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. Он также отметил, что предотвратить возникновение рака не представляется возможным по той причине, что кислород и вода являются неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности организма. При этом Томас Линдал добавил, что можно лишь создать лекарства, которые будут способствовать более эффективному и безопасному уничтожению злокачественных опухолей.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что фастфуд может стать причиной развития раковых опухолей. Со слов исследователей, такие же последствия могут быть от еды быстрого приготовления. Фастфуд и различные полуфабрикаты содержат перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), которая и приводит к развитию злокачественных опухолей. В исследовании Silent Spring Institute в США приняли участие 10,1 тыс. человек. Они рассказали химикам, о том, чем питались последние сутки, неделю, месяц и год. После у участников взяли образцы крови.