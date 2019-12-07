Эксперты в Петербурге обсудили когда в России станет доступно электронное голосование

В Санкт-Петербурге прошел международный форум Электронной Электоральной политики, в ходе которого участники обсудили переход на электронное голосование.

Эксперты отметили, что переход на электронное голосование станет возможен в ближайшие 10 лет. Также они рассказали, что это неизбежный процесс.

На данный момент эта отрасль еще дорабатывается: ведь закон не предусматривает такой вид голосования. В 2019 году в России уже был проведен эксперимент с дистанционным электронным голосованием. Сейчас российские компании «Ростехом» и «Ростелеком» проводят исследования о реализации подобных форм голосования.